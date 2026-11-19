Salve vorrei dei chiarimenti riguardo ai ventricoli. Nella premorfologica avevano riscontrato ventricoli dilatati al mio bimbo tra destro e sinistro più o meno uno di 12 e l’altro 11. Per chiarimenti più approfonditi siamo andati al Venere di Bari dopo un mesetto circa abbiamo fatto un'eco più approfondita la neurosonografia e da lì abbiamo visto che i ventricoli erano rientrati nella norma entrambi uno 8 e uno 9, quindi ci hanno detto di stare tranquilli. Mio figlio nasce pretermine a 34 settimane di 1,630 kg con restrizione di crescita severa intrauterina a causa della quale è stato deciso di fare un taglio cesareo. Il bimbo tutto ok, è stato monitorato in TIN (terapia intensiva neonatale n.d.r.) per 35 giorni, cresce tranquillo mangia bene però ora che ha 47 giorni alla eco cerebrale hanno riscontrato questo: Linea mediana in asse, non slargata, solchi e scissure adeguate all'epc. Spazi pericerebrali non ingranditi. Corpo calloso ben delineato, cavo del setto pellucido in chiusura. Si conferma ventricolo laterale destro dal profilo allungato sul corno anteriore (indice ventricolare 1.66 vs 1.3 cm del sinistro) e slargato su quello posteriore con distanza talamo occipitale 1.48 cm e altezza di 0.9 cm. Ecogenicità del parenchima e delle regioni periventricolari iso ipoecogene rispetto ai plessi corioidei. Strutture della fossa cranica posteriore nella norma. Conclusioni: in severo IUGR (sigla dall'inglese che in italiano sta per "ritardo di crescita dentro l'utero" n.d.r.); late preterm (nato pretermine); modico slargamento del ventricolo laterale destro stabile ai controlli.



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Gianluca,

la mia risposta non può che essere molto generica perché un esame di diagnostica per immagini (ecografia, TAC, RM) va sempre inserito nel contesto clinico e solo i medici che seguono il paziente e conoscono la storia nel tempo possono esprimere un parere serio. Di certo possiamo affermare che quanto riscontrato a 47 giorni di vita in un neonato prematuro con severo IUGR non può essere confrontato con quanto rilevato in utero a 20 settimane. L’evoluzione successiva della gravidanza con comparsa di IUGR e nascita a 34 settimane non poteva essere prevista, ovviamente, al momento in cui è stata eseguita la morfologica. Peraltro anche all’eco cerebrale a 47 giorni non sono state evidenziate malformazioni e questa è una ottima notizia. Sono certa che i neonatologi che seguono il bimbo le hanno già detto questo, comunque chieda se hai dei dubbi. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto