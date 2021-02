Feto con ventricoli cerebrali più grandi della norma

Una domanda di: Chiara

Ho appena fatto la morfologica poiché sono a 21 settimane di gestazione.

Premetto che tutta la gravidanza sta andando bene e anche il bimbo non ha mai dato segni preoccupanti, ma oggi il medico trova i ventricoli cerebrali più grandi della norma, nello specifico quello dx 9 e il sn 10.

Mi è stata prescritta un’ecografia di secondo livello. Mi devo preoccupare? Il mio primo figlio non ha avuto di questi problemi e nelle nostre famiglie non ci sono casi di malattie cerebrali.

Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora,

è difficile sintetizzare in poche parole una risposta per il suo quesito. In linea di principio la stragrande maggioranza dei casi di lieve dilatazione dei ventricoli non è rappresentativa di patologia ma di variabili fisiologiche. Tuttavia in alcuni casi possono essere rappresentative di alterazioni malformative e pertanto è buona norma approfondire con ecografia di secondo livello per una valutazione.

Si confronti in tal senso con il suo specialista di fiducia.

Sperando di esserle stato utile. Cordiali saluti.

