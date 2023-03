Feto con ventricoli cerebrali più larghi rispetto alla norma

Una domanda di: Carmen

Mia nuora è all’ottavo mese di gravidanza e hanno diagnosticato che il bambino ha i ventricoli più larghi, ha fatto la risonanza magnetica non c’è emorragia, cosa comportano i ventricoli larghi? Il bambino sta bene, i parametri sono ottimi è solo più piccolino di peso: 1700grammi. Non sanno dire a cosa è dovuta questa dilatazione dei ventricoli: lei che ne pensa?



Patrizia Mattei

Gentile signora, i ventricoli cerebrali sono strutture endocraniche ripiene di liquido. Normalmente dovrebbero misurare fino a 10 mm. Se superano questo limite parliamo di ventricolomegalia fino a idrocefalia nei casi più gravi. La prognosi dipende da una serie di fattori: dall’entità (ci sono forme borderline che si risolvono da sole senza conseguenze), da eventuali altre malformazioni associate, dalla evolutività, dalla causa (infezioni materne in gravidanza, sindromi cromosomiche, malformazioni cerebrali). Mi è quindi molto difficile pronunciarmi in merito se neanche chi la sta seguendo è in grado, per il momento, di definire una causa. Immagino che stiano proseguendo con le indagini. Mi pare di poter dedurre che si tratti di una anomalia isolata, a parte il fatto che il feto è più piccolino rispetto all’atteso e questo sarebbe un buon segno. Occorre pazienza. Faccio tanti auguri a lei e a sua nuora. Un saluto.

