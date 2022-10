Feto con ventricolo cerebrale “al limite”

Una domanda di: Federica

Oggi ho fatto la visita dalla ginecologa per la morfologica, sto alla 21esima settimana, va bene tutto quanto, misure, flussimetria, placenta. Tutto nella norma. tranne un ventricolo che risulta essere di 10,1 mm, la ginecologa mi ha detto di non allarmarmi, ma mi ha detto che non è normale e, quindi, vuole fare ulteriori controlli. Cosa ne pensa lei? Grazie tante.



Elsa Viora Elsa Viora Gentile Federica, innanzitutto va precisato che la misura dei ventricoli cerebrali laterali è considerata "normale" fino a 10 mm, quindi nel suo caso è stata riscontrata una misura ai limiti della norma. Nel suo caso, cioè, la misura è ancora nella norma, quindi al momento non vi sono elementi per formulare una diagnosi di patologia, ma è opportuno controllare la situazione nelle prossime settimane: bisogna studiare con attenzione l'anatomia di tutto il cervello e questo può essere fatto, qualora sia ritenuto necessario, con maggiore accuratezza mediante la risonanza magnetica (RM). Sono certa che ha già ricevuto tutte queste informazioni dalla dottoressa che le ha fatto l'ecografia, ma spero che questo "ripasso" le sia stato utile. Cordiali saluti.