Feto con ventricolomegalia borderline

Una domanda di: Anna

Ventricolomegalia borderline valori 11.10. 5 amniocentesi negativa. Risonanza fetale nessun altro problema. Cosa può succedere alla nascita: quali problemi possono esserci? Grazie, attento un risposta.



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Anna, immagino che i dottori che hanno fatto l’ecografia, l’amniocentesi e la risonanza le abbiano già spiegato quanto è stato rilevato. Da quanto lei ci scrive mi pare che stia andando tutto bene quindi l’unica eventualità, peraltro comune a tutte le donne, è che vi possa essere una patologia non rilevabile con gli esami che ha fatto, ma su questo non possiamo fare né dire nulla. Di fatto non vi è nessun dato chiaramente patologico, se non una misura del ventricolo cerebrale al limite della norma, ma questo è quanto io posso capire dai dati che ci ha scritto. Se ha dei dubbi, le consiglio di parlarne con i medici che hanno effettuato i vari accertamenti che di sicuro sono disponibili a darle tutti i chiarimenti che cerca. Cari saluti.

