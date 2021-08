Feto con vescica ingrossata

Una domanda di: Veronica

Sono alla 37esima settimana di gravidanza, aspetto una bambina e alla

settimana 34+4 la mia ginecologa ha notato una vescica particolarmente

ingrossata. Oggi ho fatto un ultimo controllo prima della DPP del 17.09 e

la situazione non è migliorata, le dimensioni della vescica sono 52mm x

32mm. Nulla è ostruito, il liquido è perfetto, i reni pure così come tutto

il resto che è stato possibile controllare con ecografia. Subito dopo la

nascita sarà necessario un ulteriore controllo direttamente sulla bambina

così da capire da cosa sia dovuto questo difetto. In ospedale mi hanno detto

che non è nulla di grave dopo le mie domande, non mi devo preoccupare me

volevo un ulteriore parere.

Grazie mille.



Giovanni Battista Nardelli Giovanni Battista Nardelli Gentilissima signora Veronica,

i consigli rassicuranti le sono stati dati sulla base della normalità della quantità di liquido amniotico.

Comunque, dopo la nascita oltre ad osservare la minzione spontanea della neonata, se necessario, verrà eseguita sulla piccola una ecografia pelvica. Con cordialità.