Feto cresciuto poco in 32^ settimana di gravidanza

Una domanda di: Gabriella

Sono una ragazza di 38 anni e sono alla prima gravidanza. Sono alla 32 esima settimana + 4 e non ho avuto problemi. Due giorni fa mi sono sottoposta ad una visita ginecologica più ecografia e il medico ha visto un ritardo nello sviluppo del mio bambino. Riporto i valori ecografici:

DBP mm 79

CA mm 250 <1%

CC mm 287

Femore mm 56<1%

Ho fatto una villocentesi a 3 mesi di gravidanza e dai risultati il mio bimbo non era affetto da malattie cromosomiche T18, T13 e T21. Preciso che sono alta 1,65 e mio marito 1,60. Tra due settimane ho un'altra ecografia di controllo, vorrei sapere se il mio bimbo potrebbe recuperare ed avere uno sviluppo normale e cosa potrei fare a livello di esami?

