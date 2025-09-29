Feto di lunghezza inferiore alla media

Una domanda di: Giusy
Ho da poco effettuato un’ecografia alla settimana di gestazione 27+5. La mia bambina aveva un peso stimato di 1. 080 kg, ma una lunghezza stimata (comunicata dalla ginecologa) di soli 30 cm. Sbaglio o la lunghezza risulta inferiore alla media? La ginecologa che ha effettuato l’ecografia aveva commentato dicendo che fosse lievemente più piccola della norma, ma non da destare preoccupazione. Tuttavia, leggendo un po’ in giro le tabelle di riferimento, ho notato che per l’epoca gestazionale risulta corta, nonostante il peso sembri nella norma. Riporto le misure di femore e omero: femore 49,8 mm (34%); omero 45,7 mm (24%). Chiedo parere perché avrò il prossimo controllo tra più di un mese e sono un po’ preoccupata. Grazie anticipatamente.
Arianna Prada
Buongiorno signora,
la lunghezza fetale è una stima molto approssimativa che viene data ai genitori in corso dell'ecografia. A livello medico vengono valutate le lunghezze delle ossa lunghe, ad un controllo di primo livello femore ed omero. Da quello che leggo, il femore risulta essere nei percentili di norma. Al momento quindi non mi allarmerei, ma aspetterei il prossimo controllo ecografico. Cordiali saluti.
