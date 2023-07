Feto in posizione trasversale: come dormire?

Una domanda di: Deborah

Sono alla 24 settimana e ho recentemente scoperto di avere la placenta previa centrale: oltre ad essere molto preoccupata che possa succedere qualcosa, mi chiedevo, visto il regime di riposo da seguire, qual è la posizione per dormire più adeguata per il feto, trovandosi in posizione trasversale.

Grazie.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, in verità il riposo a letto non serve. È sufficiente che faccia una vita tranquilla. Per quanto riguarda la posizione più adeguata per il feto, può dormire come le è più comodo, nella posizione che la fa stare meglio la notte. Con cordialità.



