Feto piccolo in 31^ settimana di gravidanza

Ho da chiedere se mi spiega un po’ cosa posso andare incontro in seguito a questo referto. Oggi ho fatto ecografia di accrescimento e purtroppo non è andata bene o meglio la bambina sta bene ma è piccola e sono alla 31 settimana ( ho 41 anni e ho fatto un percorso PAM-fivet). Mi hanno detto che è un problema di placenta, di stare a riposo e devo essere monitorata e nel caso anticipare il cesareo.

Le chiedo il peso al terzo centile che significa? C’è possibilità che cresca in questi mesi? C’è qualcosa per aiutare la crescita? Il ferro basso può essere la causa? In caso di taglio anticipato andrà in incubatrice? Che conseguenze insomma ci sono? La mia data termine era 26/03/2025 fissato un cesareo al 20.

La ringrazio per la disponibilità fin da ora.