Feto più grande dell’atteso

Una domanda di: Sara

Salve volevo chiedere una cosa.

Sono incinta di 8 settimane e dall’ecografia il feto sembra molto più grande.

Il ginecologo dice che nelle 8 settimane di solito misura 1 cm circa, nel mio caso 2,30 cm.

Come è possibile? Considerando che io e il padre siamo molto magri e io sto mangiando normale.

Grazie.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, la cosa più probabile è che quetso bambino sia stato concepito prima di quanto lei pensa e adesso, invece che di 7 settimane la gravidanza è quasi a 9. Se le prossime ecografie confermeranno questo tipo di crescita, si potrà ridatare la gravidanza e la data presunta del parto. Con cordialità.



