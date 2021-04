Feto un po’ più grande rispetto all’atteso

Una domanda di: Robi20

Chiedo una informazione riguardante la prima eco.

Ultima mestruazione 13.02 con ciclo circa di 30 giorni.

Rapporto il 13/02 (poi è partito il ciclo) e il 24/02 (con stick Clearblu positivo alla mattina). Ovulazione anticipata?

L’altro giorno ho fatto la eco a 7+5 e il crl 17mm!

Il ginecologo mi ha detto che è un po’ più grande, (non capisco il “più grande” se è di qualche giorno o settimana) secondo lei corrisponde con il rapporto, quindi l’ovulazione ha anticipato di qualche giorno e per questo il feto risulta un po’ più grande?

Grazie mille.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, in un ciclo ideale di 28-30 giorni l’ovulazione avvienne il 14º-15º giorno.

tuttavia talvolta è possibile che l’ovulazione per i motivi più disparati possa avvenire qualche giorno prima oppure qualche giorno dopo.nel momento in cui dovesse partire una gravidanza e l’ovulazione risulta avvenuta il settimo ottavo giorno al primo controllo ecografico l’embrione risulterà un pochino più grande in quanto il concepimento rispetto all’ipotetico 14º 15º giorno è avvenuto una settimana prima. Qualora invece l’ovulazione avvenga qualche giorno dopo al primo controllo ecografico l’embrione risulterà rispetto all’atteso un pochino più piccolo. Per convenzione quando la differenza ecografica rispetto all’atteso risulta essere superiore o inferiore, è possibile procedere a ridatazione rispetto all’atteso per multipli di sette giorni. Per meglio comprendere 10 giorni fanno sette giorni cinque giorni non fanno sette giorni in termini di ri-datazione.

La ridatazione può essere fatta solo una volta in quanto solo in questo modo è possibile nel decorso della gravidanza identificare i difetti di crescita o gli eccessi di crescita.

Sperando di esserle stato chiaro e utile, la saluto con cordialità.

