Fibrinogeno alto: posso cercare una gravidanza?

Salve. Avrei bisogno di una sapere una cosa. Ho fatto delle analisi pochi giorni fa e ho un valore alto di fibrinogeno. Il medico mi ha prescritto la CardioAspirina. Da quanto ho saputo, ma non ne sono sicura, questo valore incide sulla gravidanza e si è a rischio di un aborto. Volevo sapere se è effettivamente così. La CardioAspirina la devo prendere per due mesi e poi ripetere le analisi. Volevo sapere se sarebbe il caso di aspettare ancora un pò per avere una gravidanza oppure posso provare da subito? In attesa, Le porgo i miei saluti e la ringrazio.





Buongiorno signora, di per sé il fibrinogeno in gravidanza tende ad aumentare in maniera fisiologica. Tuttavia se sono presenti alterazioni dei cosiddetti fattori trombofilici, in alcuni casi incrementa il rischio di aborto all’inizio della gravidanza. L’utilizzo della cardioaspirina riduce il rischio.

La cardioaspirina viene anche utilizzata, a giudizio dello specialista, come profilassi nei soggetti a rischio ipertensivo durante la gravidanza. Può cercare una gravidanza fin da subito, senza affrontare altre cure particolari. Continuerà ad assumere la cardioaspirina anche in gravidanza, per tutto il tempo che il suo ginecologo riterrà opportuno. Cari saluti.

