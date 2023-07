Fibroma, adenomiosi ed endometriosi: causano sanguinamenti in gravidanza?

Una domanda di: Serena

Salve Dottoressa, sono al terzo mese di gravidanza, ho perdite marroni e delle volte con sangue e dolori alle ovaie, ho fatto tantissimi accessi al pronto soccorso senza aver ricevuto mai una risposta certa da nessuno, in quanto mi è stato detto solo che non si trova il problema, di stare a riposo e mi è stato prescritto il progesterone, ma nonostante il riposo, il progesterone e altre medicine il problema delle perdite è sempre rimasto presente. Ho endometriosi e adenomiosi protebbero essere le aderenza il problema? O altri problemi più seri? Ho anche i calcoli renali e un fibroma anche loro potrebbero essere oggetti del problema?



Salve signora, mi spiace che lei stia attraversando una gravidanza così burrascosa! Gli accessi in pronto soccorso ostetrico sono necessariamente volti a escludere il peggio ma a mio avviso lei avrebbe bisogno di un Curante in gamba che valutasse bene la sua storia (adenomiosi, endometriosi, fibroma uterino e calcoli renali…non male come carta di presentazione! Però siamo arrivati al terzo mese di gravidanza: festeggiamo!). Per chiarire eventualmente la necessità di effettuare ad esempio un tampone vaginale e/o cervicale o un pap test (dopo il primo trimestre si può effettuare, utilizzando un cotton fioc invece che il classico citobrush). Direi che mi sento di escludere come responsabili delle perdite ematiche le aderenze. Invece la presenza del fibroma uterino potrebbe essere motivo di contrazioni, però controllate dalla terapia “neutralizzante” a base di progesterone. Le contrazioni uterine a loro volta possono facilitare la mancata guarigione del distacco chorion-deciduale oppure essere causa di sgocciolamento prolungato in presenza di vasi cervicali previ (visibili ecograficamente, con ecografia transvaginale preferibilmente). Come può vedere le possibili cause di sanguinamento sono molteplici. Per questo occorre che lei abbia un Curante esperto in patologia della gravidanza ed eventualmente in endometriosi che possa darle tutte le indicazioni del caso e permetterle di affrontare la gravidanza con più serenità…glielo auguro di cuore! Resto a disposizione se desidera, cordialmente.

