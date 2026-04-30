Fibroma: ci sono farmaci che lo riducono?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 30/04/2026 Aggiornato il 30/04/2026

In effetti, esistono medicine che possono ridurre la dimensione di un fibroma: la scelta della più appropriata al caso spetta al ginecologo curante.

Una domanda di: Angela
Vorrei sapere cortesemente se esiste un farmaco che riduce il fibroma per evitare intervento. Se sì, a chi posso rivolgermi su Milano. Grazie.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,
ci sono farmaci che in effetti aiutano a ridurre i fibromi ma, naturalmente, non possono essere prescritti da remoto, senza essere in possesso di informazioni essenziali. La scelta deve essere fatta dal ginecologo curante che valuterà quale eventualmente prescrivere in base a precise caratteristiche della donna: età anagrafica, volontà di affrontare una gravidanza, entità del problema. Per quanto riguarda a chi affidarsi non è compito di questo servizio di consulenza online dare indicazioni in tal senso. Cari saluti.

donna da medico per togliere un fibroma

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