Fibroma peduncolato di 4 cm: è urgente toglierlo?

Una domanda di: Fiona

Buongiorno, ho un fibroma peduncolato che è cresciuto da 23 a 43 mm in 4 mesi. Mi è stato detto che non è urgente toglierlo ma che potrebbe torcersi con rischio di forti dolori, emorragie, interventi di urgenza. È prudente partire per un viaggio di 20gg lontano dall’Italia senza prima sottopormi all’asportazione? Grazie.



Carlo Gastaldi Carlo Gastaldi

Gentile signora, sì è vero che si possono verificare dei fenomeni di torsione per un mioma peduncolato, tuttavia un fibroma di 4 cm non cresce in poco tempo ed il rischio di torsione, viste le dimensioni è estremamente basso. Sicuramente andrà fatta una ecografia di controllo tra 6 mesi per valutare se è aumentato di dimensioni, ma per il resto non c’è tutta questa fretta, come le ha detto il collega, poiché non è necessario fare un intervento per un mioma di 4 cm. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto