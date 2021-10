Fibroma: può ostacolare davvero la possibilità di avere un figlio?

Una domanda di: Stefania

Scrivo per avere chiarezza sull’esito dell’esame eseguito questa

mattina.

Tralasciando il dolore molto importante, il risultato è il seguente che Le

inoltro nel file.

Il Medico mi ha suggerito eventualmente di rimuovere il fibroma in

laparoscopia (secondo lui potrebbe spingere sulla tuba sinistra) e, nel frattempo, di

monitorare l’ovulazione sia con stick che con ecografie in studio per

capire qual è l’ovaia “preferita”.

Onestamente preferirei concepire in modo naturale. Ho 39 anni, 40 a Dicembre

e subire un intervento mi farebbe attendere ulteriormente.

Grazie mille per il suo tempo e la sua disponibilità.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, la presenza di un fibroma rappresenta un impedimento al concepimento in quanto altera la normale motilità utero-tubarica e spesso costituisce anche un ostacolo alla prosecuzione della gravidanza. In genere se un fibroma intramurale supera i 4 cm, il consiglio è l’intervento. Una valutazione precisa prevede però una vera e propria analisi dello stato complessivo della coppia. Con cordialità.

