Fibroma sottosieroso e gravidanza

La presenza di un fibroma sottosieroso non rende impossibile una gravidanza, tuttavia determinate sue caratteristiche rendono opportuno toglierlo.

Gentile signora, un fibroma sottosieroso non è incompatibile con una gravidanza. Le dimensioni e la presenza di sintomi sono i fattori che condizionano la necessità di toglierlo. Se è sintomatico e di 6 cm, meglio toglierlo, anche se questo ridurrà ulteriormente le possibilità di una gravidanza, dato che l’età andrà ancora avanti. Una alternativa sarebbe una fecondazione in vitro prima dell’intervento, con il congelamento degli embrioni. Buona giornata.

Una domanda di: Nolita Ho un fibroma sottosieroso di 6 cm che è messo all’esterno della cavità uterina. Ho 42 anni, sono in salute con alle spalle 2 gravidanze interrotte, la prima per parto gemellare naturale e la seconda per trisomia 18 (dovuta alla sfortuna e/o all’età). Il mio fibroma è sintomatico: posso ricercare una gravidanza? Vorrei toglierlo, ma avendo un’età avanzata aspetterei dopo la gravidanza …

