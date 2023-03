Fibroma: toglierlo o no prima di avviare una gravidanza?

Una domanda di: Maria

Ho 34 anni e sono alla ricerca di una gravidanza. Ho un mioma SS della parete antero – laterale sinistra istmica di 3,8 cm. Due ginecologi mi hanno detto non toglierlo perché, essendo fuori dall’utero, non interferirà su una futura gravidanza. Ho cicli abbondanti mi hanno detto che anch’essi non dipendano dal mioma. E’ d’accordo? Vorrei qualche altro parere per sicurezza! Grazie.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Maria, non posso essere d’accordo perché i fibromi raddoppiano di volume in gravidanza e possono essere fonte di problemi. Consiglio di rimuoverlo prima della gravidanza per poterla affrontare con tutta tranquillità. Cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto