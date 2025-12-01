Fibromialgia: può dare doloretti a livello vaginale?

Una domanda di: Valentina
Buongiorno, è da circa una settimana o poco più che sento fastidi vaginali come spilli che pungono. Leggermente prurito e qualche perdita. Ho fatto tampone per clamidia e batteri e una visita ginecologica. Tutto negativo. Ginecologo mi ha fatto mettere sei ovuli deltavagin, hanno disinfiammato un po'. Dopo due giorni dalla fine della cura avverto ancora qualche spillo ma non eccessivo, a volte più a volte meno. Ma mi chiedo: dato che ho la fibromialgia, potrebbero essere collegato? Aiutatemi per favore!
Francesco De Seta
Buongiorno, avendo escluso le infezioni vaginali ed eseguito il controllo con lo specialista, suppongo che il fastidio che lei lamenta potrebbe dipendere dalla fibromialgia. Di più ovviamente non posso dirle, perché non ho alcun elemento utile per poterlo fare. Sicuramente il suo specialista di fiducia valuterà ogni cosa. Cari saluti.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
