Fibromialgia: può dare doloretti a livello vaginale?

A cura di Francesco De Seta - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 01/12/2025 Aggiornato il 01/12/2025

Una volta esclusa la presenza di infezioni, è verosimile che i fastidi avvertiti a livello della vagina possano essere in relazione con la fibromialgia. Spetta comunque allo specialista curante stabilire se è proprio così.

Una domanda di: Valentina
Buongiorno, è da circa una settimana o poco più che sento fastidi vaginali come spilli che pungono. Leggermente prurito e qualche perdita. Ho fatto tampone per clamidia e batteri e una visita ginecologica. Tutto negativo. Ginecologo mi ha fatto mettere sei ovuli deltavagin, hanno disinfiammato un po'. Dopo due giorni dalla fine della cura avverto ancora qualche spillo ma non eccessivo, a volte più a volte meno. Ma mi chiedo: dato che ho la fibromialgia, potrebbero essere collegato? Aiutatemi per favore!

Francesco De Seta
Francesco De Seta

Buongiorno, avendo escluso le infezioni vaginali ed eseguito il controllo con lo specialista, suppongo che il fastidio che lei lamenta potrebbe dipendere dalla fibromialgia. Di più ovviamente non posso dirle, perché non ho alcun elemento utile per poterlo fare. Sicuramente il suo specialista di fiducia valuterà ogni cosa. Cari saluti.

