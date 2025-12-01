Fibromialgia: può dare doloretti a livello vaginale?

Una domanda di: Valentina

Buongiorno, è da circa una settimana o poco più che sento fastidi vaginali come spilli che pungono. Leggermente prurito e qualche perdita. Ho fatto tampone per clamidia e batteri e una visita ginecologica. Tutto negativo. Ginecologo mi ha fatto mettere sei ovuli deltavagin, hanno disinfiammato un po'. Dopo due giorni dalla fine della cura avverto ancora qualche spillo ma non eccessivo, a volte più a volte meno. Ma mi chiedo: dato che ho la fibromialgia, potrebbero essere collegato? Aiutatemi per favore!



