Filler di acido ialuronico in allattamento: ci sono rischi?

Non ci sono controindicazioni nei confronti delle iniezioni di acido ialuronico durante l'allattamento.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Antonella, non ci sono particolari controindicazioni. L’acido ialuronico è scarsamente assorbito dopo l’iniezione e la dose eventualmente assunta dal lattante attraverso il latte materno è del tutto trascurabile. Ancor più nel suo caso, considerando l’età della bambina e lo svezzamento in corso. Cordiali saluti.

