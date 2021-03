Fimosi in un bimbo di 9 anni: che fare in attesa dell’intervento?

Una domanda di: Valentina

Gentile dottoressa,

intanto grazie per tutto quello che fa per noi lettori: le sue risposte sono sempre chiare e utili.

Ho un bambino di 9 anni con una fimosi in peggioramento: da qualche giorno ha bruciore al glande e al prepuzio e l’orifizio sul glande è quasi chiuso. Il pediatra ritiene che sia urgente farlo visitare da un chirurgo pediatra, ma il mio secondo bambino è risultato positivo al tampone per CoVid quindi anche lui ora è in quarantena e non può essere portato in ospedale. le chiedo per favore se c’è qualcosa che io possa fare per tamponare la situazione mentre attendiamo la fine della quarantena. C’è un olio speciale che possiamo utilizzare per ammorbidire la parte? Conviene che continui a muovere lievemente la pelle all’indietro mentre è immerso nell’acqua della vasca? E’ opportuno usare una crema al cortisone per contenere l’infiammazione che credo si sia sviluppata in quanto ha bruciore? La ringrazio.





Dottoressa Alessia Bertocchini Dottoressa Alessia Bertocchini Gentile signora,

per la fimosi serrata occorre un piccolo intervento chirurgico, tuttavia adesso non è possibile perché il bimbo è in quarantena. L'urgenza ora è quella di garantirci che il bambino urini regolarmente, senza la necessità di spingere troppo ottenendo un getto goccia a goccia in quanto questa eventualità può esporre al rischio di infezioni delle vie urinarie. Userei una crema a base di cortisone, da applicare sul prepuzio distale attraverso un lieve massaggio e una dolce ginnastica prepuziale. La crema cortisonica riesce a favorire l'elasticità della pelle, favorendo una minzione regolare e consentendo un'igiene locale corretta. Questo in attesa di essere visto dal chirurgo pediatra, a cui spetterà l'ultima parola sull'opportunità dell'interrvento e su quando eventualmente effettuarlo. Cari saluti.