Finocchi sporchi di terra e paura della toxoplasmosi

ieri sera ho mangiato dei finocchi a casa di mia suocera (mi aveva detto di averli lavati con acqua e bicarbonato) ma poco dopo ho trovato della terra all’interno del piatto. Posso aver contratto la toxoplasmosi? Tra quanto devo ripetere gli esami ematici. Grazie.



difficile pensare che nella poca terra possa essere rimasto il toxoplasma gondii dopo aver lasciato le verdure in acqua e bicarbonato! Credo dunque che sia poco probabile che proprio quella poca terra non solo fosse stata contaminata dalle feci infette di un gatto (o altro animale) ma avesse mantenuto in sé il microorganismo, nonostante il lavaggio. Posto questo, sarà comunque bene effettuare, attraverso le analisi del sangue, la ricerca di toxo IgG ed IgM (sono le immunoglobuline che esprimono se è avvenuto il contatto col toxoplasma), che ripeterai fino a fine gravidanza. Cari saluti.



