Fitte come spilli in 29^ settimana di gravidanza

Una domanda di: Melania

Salve Dottoressa, le scrivo di nuovo a distanza di qualche mese dall’ultima volta. Nonostante la trombofilia e tutta la cura che sto seguendo la gravidanza prosegue bene! Aspettiamo un maschietto. Volevo farle una domanda… È da qualche giorno che sento delle fitte tipo (spilli) in vagina, durano pochissimo e non sono frequentissimi. Sono alla 29^ + 1 (quindi sono in prossimità della 30^ settimana di gravidanza). L’ultima visita l’ho fatta il 12 luglio ed era tutto ok. Il nostro bimbo è 37cm per 1,2 kg, ma non era ancora in posizione cefalica. Queste fitte si sono presentate dopo la visita. Da cosa dipendono? Preciso di non avere perdite più strane del solito, ma sempre le solite. La ringrazio anticipatamente, Dottoressa.