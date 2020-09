Fivet non andata a buon fine

Una domanda di: Rodica

Salve dottore, ho 42 anni vorrei chiederli gentilmente un’informazione. Sono senza tube ovariche, ho fatto un anno fa la fivet ma non è andata a buon fine. Mi può spiegare come posso comportarmi per riuscire ad avere un figlio?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

42 anni di età costituiscono uno dei motivi per cui le possibilità della fecondazione assistita sono ridotte. Anche nelle migliori condizioni è molto difficile superare il 5-8% di gravidanze. Nel suo caso, non conoscendo quale sia la sua riserva ovarica, il mio consiglio è di approfondire con la valutazione dell’ormone antimulleriano (è un esame del snague) e la conta dei follicoli antrali. I follicoli antrali si trovano al’interno delle ovaie e si possono contare (vedere e misurare) grazie a un’ecografia endovaginale (cioè che si esegue introducendo una piccola sonda in vagina). Con cordialità.

