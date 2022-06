Flavonoidi contro le varici e la fragilità capillare: si possono usare in gravidanza?

Una domanda di: Margherita

Sono al settimo mese di gravidanza e mi vedo molte vene ovunque, anche capillari molto fragili, inoltre mi è uscita nella zona pelvica una vena varicosa piccola. Il mio dottore mi ha prescritto Bio Vale Ven 1000, ma nel foglio illustrativo c’è scritto di non usare in gravidanza e allattamento…. posso usarlo ugualmente? Grazie.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Margherita, non ci sono studi sull’uso di flavonoidi (principi attivi contenuti nel Bio Vale Ven 1000) in gravidanza. Alcuni studi condotti in animali da laboratorio hanno segnalato possibili rischi, come per esempio la chiusura in utero del dotto di Botallo, vaso sanguigno importante per la circolazione sanguigna fetale. Non sappiamo se lo stesso possa avvenire anche nell’uomo, ma per cautela è preferibile evitare l’uso in gravidanza. Con cordialità. Cordiali saluti,

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto