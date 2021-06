Flogosi rilevata dal pap test

Una domanda di: Elisabetta

Buongiorno dottoressa, dal risultato del pap test si rileva una discreta flogosi. Grazie.





Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile signora,

“flogosi” significa infiammazione. Se viene rilevata dal pap test può essere opportuno trattarla, se di grado intenso/severo.

Quello che conta è che siano assenti le cellule neoplastiche, espressione di un tumore.

Il suo curante le consiglierà eventualmente una cura contro l’infiammazione: ne parlerete quando gli farà visionare l’esito del pap test. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto