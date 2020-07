Flora vaginale da ristabilire

Una domanda di: Chiara

Buongiorno. Ho un bambino di 4 anni e stiamo cercando il secondo che non arriva. Dopo un anno e mezzo veniamo indirizzati verso la fecondazione e mi

viene richiesto di effettuare il tampone vaginale. Risultato: candida albicans (10000 UFC ++) e Ureaplasma spp. (10 000 UFC/ML). Ho avuto qualche

fastidio post isterosalpingografia ma nulla che mi facesse pensare a infezioni. Secondo lista antibiotici allegata a tampone, la ginecologa mi prescrive

Zitromax 500 3 gg, Diflucan (2 pastiglie, una subito, 1 dopo 5 giorni) , MacMiror Complex Ovuli per 7 giorni e Dicoflorelle per 28 gg.

Mi chiedevo se Normogyn potrebbe essere un valido aiuto per ristabilire la flora vaginale.

Inoltre, sono molto preoccupata perchè i pareri sull’ureaplasma sono svariati. E’ difficile da debellare? Può ostacolare la gravidanza? Grazie dell’aiuto.



Francesco Maria Fusi

la terapia è corretta. Il dicoflor elle contiene probiotici come il normogin. Per quanto riguarda l’ureaplasma, è molto diffuso, e da solo crea pochi problemi all’ottenimento di una gravidanza. E’ un po’ come un cavallo di Troia per altre infezioni. Per questo è corretto agire cercando di ripristinare l’equilibrio nella flora batterica, senza abbondare con antibiotici, che eliminano anche i lattobacilli, che sono benefici.

