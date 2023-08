Flubason crema a inizio gravidanza: ci sono rischi per il feto?

Una domanda di: Lul

Gentile dottore,

cosa potrebbe provocare al feto l’utilizzo di crema Flubason 0,25 nelle primissime settimane di gravidanza? Ho utilizzato tale crema su schiena e

spalle, zona seno pancia per bolle e prurito. Non ho messo tutti i giorni, in un mese ho consumato solo 11 bustine (messe a distanza di giorni e per

giorni no). Da qualche giorno ho scoperto di essere in attesa causa ritardo (sarò di poche settimane). Ho letto ora che il

Flubason non va preso in gravidanza e avendolo messo sporadicamente nelle primissime settimane mi sto preoccupando. Può darmi un suo parere.

Grazie mille e cordiali saluti.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna Cara signora,

il desossimetazone (Flubason) è poco assorbito dopo l'applicazione cutanea, con l'eccezione dei casi in cui sia stata utilizzata la metodica del bendaggio occlusivo, che aumenta l'assorbimento del farmaco (non credo, però, che questo sia il suo caso). Considerando l'uso sporadico e il periodo iniziale della gravidanza, è improbabile che averlo impiegato possa avere aumentato il rischio di malformazioni. Direi dunque che può stare tranquilla. Cordiali saluti,