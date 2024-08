Fluorosi in una bimba di sette anni

Spetta all'odontoiatra pediatrico fare diagnosi di fluorosi indagando sulle sue possibili cause.

Cara, da ciò che mi dice non si può parlare di fluorosi. Va fatta una visita con una verifica di tutto insieme al pediatra curante. Il dentifricio che lei indica non è’ sicuramente la causa di queste macchie, almeno in base a quanto lei mi dice. Invece, è possibile ci siano altri fattori che vanno indagati con calma ed attenzione. Abbia pazienza, continui con una corretta igiene orale e si prepari a una visita con odontoiatra pediatrico a settembre con fiducia. La diagnosi iniziale è il primo passo importante e fondamentale per eventualmnete impostare una cura. Un saluto.

Una domanda di: Gaia Alla mia bimba di 7 anni sono spuntati gli incisivi permanenti con delle macchie bianco gesso. Non ho mai dato integratori al fluoro e non ci sono casi in famiglia. Ha invece usato dentifricio elmex dall’età di quasi 2 anni ad oggi tre volte al giorno. Purtroppo in completa autonomia e credo che spesso lo abbia ingerito. Ciò ha potuto provocare fluorosi dentale? Le vorrei chiedere se questo eccesso di fluoro possa aver provocato una fluorosi ossea. Anticipo che ha fatto uso di parecchi antibiotici tra cui amoxina, unixime, cefodox. Lo scorso anno ha fatto un esame di elettroliti tra cui Ca2+ risultato nella norma. Si può scongiurare da questo una fluorosi ossea o non basta? La ringrazio in anticipo.

