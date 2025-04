Flussimetria feto-placentare valutata in 12^ settimana di gravidanza e definita “un po’ alta”

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, mi scusi se l'ho fatta attendere a lungo per la risposta.

Intanto mi ha spiazzato quello che mi ha riferito dei miei colleghi che le hanno detto di "non preoccuparsi troppo per la flussimetria uterina un po' altina". Credo abbiano fatto un autogoal spettacolare. Sì, perché così lei si è preoccupata per qualcosa che è assolutamente normale che a quest'epoca sia ancora immaturo.

Noi sappiamo che le arterie uterine vengono invase dal trofoblasto (si chiama così la componente di pertinenza della placenta) progressivamente dalla terza settimana di gestazione, quando ha luogo l'impianto dell'embrione nella cavità uterina.

Questo processo prosegue lentamente ma inesorabilmente fino alla 28° settimana di gravidanza.

Di conseguenza, è assolutamente normale che a 12 settimane di gravidanza la placenta sia ancora immatura e le resistenze nelle arterie uterine elevate: sarebbe strano il contrario!

Andando a riguardare i modelli per verificare la flussimetria feto-placentare ho notato che la settimana di gestazione da cui partono le rilevazioni è la diciottesima! Comunque ip pari a 1,3 in arteria ombelicale sarebbe perfettamente al 50° centile ossia nella norma.

Rispetto all'assunzione di cardioaspirina vorrei fare una precisazione.

La cardioaspirina fluidifica il sangue e viene prescritta nelle donne in gravidanza in casi particolari: pregressi aborti spontanei, precedente preeclampsia pretermine; ipertensione cronica; diabete pregravidico; obesità materna, sindrome da anticorpi antifosfolipidi; procreazione medicalmente assistita per infertilità materna o inspiegata.

Ultimamente, nello screening del primo trimestre per anomalie cromosomiche (di cui la sindrome di Down è la più nota) comincia ad essere proposto anche il dosaggio del PlGF ossia Placental Like Growth Factor.

L’obiettivo dello screening combinato a 11-13 settimane gestazionali è l’identificazione dei casi che potrebbero beneficiare della profilassi con acido acetilsalicilico (ossia la Cardioaspirina) che riduce il rischio di sviluppare preeclampsia pretermine (cioè che porta ad un parto prima delle 37 settimane gestazionali) di più del 60% e dell’82% delle forme che portano ad un parto prima delle 34 settimane (la forma più severa di preeclampsia).

Non sapendo se i colleghi che le hanno suggerito la Cardioaspirina abbiano tenuto conto di questo dato, non sono in grado di valutare se nel suo caso sia stata corretta l'indicazione.

Infine, rispetto all'utero trasverso, credo ci sia stato un equivoco. La situazione trasversa è quella del feto osservato durante l'ecografia! Il suo utero sono convinta che sia rimasto in posizione normale (antiversoflesso oppure retroversoflesso, la variante anatomica più comune) e che non ci sia davvero nulla di cui preoccuparsi se non...tenere a bada l'ansia che purtroppo è una cattiva compagna delle mamme in dolce attesa.

Se non lo avesse ancora visto, credo sia interessante guardare il cartone animato Inside Out 2 in quanto in questo secondo episodio tra le tante emozioni (gioia, tristezza, rabbia, disgusto...) appare sulla scena l'ansia ed è interessante essere consapevoli di come tenda a prendere il comando di tutto lei.

Spero di averle risposto e di averla rassicurata, rimango a disposizione se desidera, cordialmente.



