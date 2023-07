Flusso che non si arresta in una donna di 48 anni

Una domanda di: Moniva

Ho 48 anni, ho avuto per un anno cicli super abbondanti che mi hanno portato ad una forte carenza di ferro. Ho fatto flebo per un paio di mesi ed ora è poco più alto infatti ora prendo bustine di ferro. Mi hanno diagnosticato un piccolo polipetto perché ho riferito al ginecologo che combatto ogni mese con la cistite e sono in attesa che mi chiamino per isteriscopia, ma continuo ad avere ciclo interminabile ad esempio questo mese aumenta e diminuisce ma non va via. Come posso prendere il tranex e ferro? Mi potrebbe indicare per favore dosaggi e orari? La mattina prendo pillole per ipertensione e la sera drenante perché sto cercando di perdere un po’ peso.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Monica, la scelta di tranex e ferro in attesa dell'intervento è congrua. Il tranex potrebbe prenderlo alle 10, alle 14 e alle 20 Il ferro una compressa dopo il pasto di mezzogiorno. Poi vediamo se l'intervento di isteroscopia risolve il problema e potrebbe considerare con il curante una resezione endometriale che potrebbe aiutare a ridurre l'entità del flusso o addirittura farlo scomparire. Cordialmente.