Flusso mestruale che di protrae da nove giorni: cosa può essere?

Una domanda di: Lucia

Ho interrotto la pillola a gennaio dopo diversi anni, l’8 febbraio mi sono ritornate le mestruazioni ma mi stanno già durando da 9 giorni.

È normale o dovrei fare degli esami?

Grazie.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

un flusso mestruale che dura 9 giorni non rientra nella normalità. Posto questo io non so assolutamente nulla di lei, non scrive neppure quanti anni

ha, in più non riferisce le caratteristiche di questo flusso: è abbondante? Scarso? Accompagnato da dolori? Il mio consiglio è di sottoporsi a un

controllo ginecologico (ecografia e visita): sarà in quell’occasione che il collega stabilirà se è opportuno o no approfondire con altre indagini,

comprese le analisi del sangue per i dosaggi ormonali. A distanza, senza informazioni utili, altro non posso dirle perché si tratterebbe veramente di tirare a indovinare.

Cari saluti.

