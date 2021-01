FNH e gravidanza

Una domanda di: Enza

Salve dottoressa, da quasi 2 anni ho scoperto di avere un FNH (iperplasia nodulare focale) di circa 4,5cm al fegato. A settembre ho scoperto di

aspettare un bambino ma a ottobre a 2 mesi di gravidanza ho avuto un aborto spontaneo… Può essere stato causato da questo fattore? Potrei riprovare

ad avere un’altra gravidanza? Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, per quanto mi risulta l’iperplasia nodulare focale non può aver ostacolato l’andamento della sua precedente gravidanza. Ci si potrebbe porre invece il problema opposto: se una gravidanza, con tutti gli ormoni a cui si viene esposte, possa in qualche modo favorire l’accrescimento di questa formazione epatica.

Al momento non è certo che gli ormoni femminili possano giocare un ruolo determinante in questa patologia, motivo per cui mi sento di rassicurarla relativamente alla ricerca di un nuovo concepimento.

Inoltre, anche se non è andata a buon fine, il fatto che lei abbia già ottenuto una gravidanza ci conferma sulla fertilità della vostra coppia.

Le ricordo di assumere acido folico (1 compressa da 400 microgrammi al giorno, lontano da the e latticini) per tutta la ricerca del concepimento e almeno il primo trimestre di gravidanza.

Mi tenga aggiornata se desidera, speriamo di sentirci con buone notizie, cordialmente.



