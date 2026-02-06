Folidar: è grazie a questo che è iniziata la gravidanza?

Il Calcio folinato non gioca un ruolo specifico per favorire la gravidanza che, a volte, può insorgere spontaneamente anche quando non ci si spera troppo grazie a un po' di fortuna.

Una domanda di: Pea
Sono una donna di anni 33 in gravidanza alla 32^ settimana.
Dopo vari tentativi e varie consulenze ginecologiche sono rimasta incinta. Il mio ormone antimulleriano (AMH) era pari a 1,45 e quindi candidata, per molti ginecologi, alla Fivet. Inaspettatamente la gravidanza è avvenuta in maniera naturale dopo un mese dall’assunzione di Folidar 15mg. In precedenza avevo assunto soltanto Folidar 5mg.
In anamnesi segnalo la presenza di ipotiroidismo in trattamento con eutirox 100mg e mutazione omozigote dell'enzima MTHFR (C677T) e iperprolattinemia trattata con dostinex (sospeso al momento della scoperta della gravidanza). Vorrei sapere se il folidar ad alti dosaggi abbia avuto un ruolo fondamentale nel farmi restare incinta? E se oltre al folidar 15mg, che continuo ad assumere, devo far profilissi per eventi trombitici con cardioaspirina/eparina.
Il dosaggio dell’omocisteina è 5.8. Il fibrinogeno 563 e il d-dimero 684 alla 32 ^settimana di gravidanza.
La ringrazio in anticipo per la risposta.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Pea,
il suo amh è più che ottimo per il concepimento spontaneo e quindi trovo del tutto normale che sia insorta una gravidanza spontanea. Folidar 5mg è stato irrilevante ma qualche volta un po' di fortuna aiuta nella vita riproduttiva. Didmero un po' elevato e quindi lo spazio per discutere con il suo ginecologo per 100mg di acido acetilico al giorno c’è e ha un suo razionale. Se l'avessi in cura io glielo avrei consigliato. Nel frattempo le raccomando di controllare il TSH per essere sicura che il dosaggio di Eutirox, che è 100 microgrammi e non mg, sia adeguato alle richieste del feto. Cordialmente.

Fai la tua domanda agli specialisti
 