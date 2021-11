Follicolo sull’ovaio dopo la menopausa

Una domanda di: Moira

Sono in menopausa da 3 anni e devo dire che ero anche dimagrita, perché quando avevo le mestruazioni mi gonfiavo tantissimo. Ad agosto ho iniziato a gonfiarmi molto circa 7 kg in un mese, poi a settembre dolore ovarico sulla destra: ho fatto l’ecografia e il ginecologo disse che il quadro non era da menopausa, bensì presentavo un follicolo sull’ovaio destro, che a oggi ho ancora, compresi il dolore e il gonfiore eccessivo. E’ normale?





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, la menopausa è caratterizzata dall’assenza di attività ormonale per assenza di attività ovarica.

Questa situazione determina in tutti gli organi bersaglio degli ormoni ovarici una modificazione degli stessi . Tipico sono i primi sintomi (vampate di calore ) seguiti poi dal progressivo coinvolgimento complessivo involutivo.

La certezza di tale situazione può derivare da valutazione clinica specialistica e dal laboratorio (esami del sangue) che certifica lo stato ormonale menopausale.

Relativamente poi alla disposizione del grasso sottocutaneo anche in questo caso il cambio di assetto ormonale determina dei cambiamenti.

Per quel che riguarda poi la presenza di formazioni ovariche in menopausa vanno sempre indagate perché non sono considerate fisiologiche. Normalmente l’aspetto ecografico e le sue caratteristiche possono orientare lo specialista di fiducia sul più corretto percorso diagnostico terapeutico.

Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

