Fontanella anteriore poco aperta in una bimba di 5 mesi: fare o non fare la TC?

Una domanda di: Francesco

Sono il papà di una bambina di quasi 5 mesi. Ad agosto il pediatra ha notato che la fontanella anteriore era un po’ piccola ma ancora aperta, quindi ci ha consigliato di fare una ecografia alle suture. L’ecografiasta ha riscontrato che tutte le suture, anche la metopica, sono aperte e ci ha detto che, secondo lui, non sarebbe stata necessaria nemmeno una visita con il neurochirurgo. Stessa cosa ci ha detto il pediatra. Nonostante ciò, abbiamo fatto una visita con un neurochirurgo il quale, semplicemente toccando con le mani, ha data per certa la chiusura della sutura metopica mettendo addirittura in dubbio il lavoro dell ecografista dicendo che sicuramente non ha posizionato bene la sonda e che l”ecografia in questi casi è del tutto inutile. Ci ha quindi detto che l’unica soluzione è l’operazione chirurgica da fare dopo una TC. La mia domanda è: è consigliabile sottoporre la bambina a radiazioni nonostante il referto dell’ecografia? Oppure si potrebbe ripetere nuovamente l’ecografia?



Gentile papà, dopo aver letto la sua richiesta farei alcune considerazioni che spero la aiutino a gestire la situazione della vostra bambina nel migliore dei modi. In genere la fontanella anteriore (bregmatica) si chiude tra i 6 e i 12 mesi di vita, ma tale evento si può manifestare precocemente o successivamente senza che questo rappresenti un problema. Nel vostro caso, inoltre, l’età della bambina è compatibile con la fisiologica chiusura della fontanella. Nel corso di una visita specialistica la valutazione delle caratteristiche della fontanella è seguita dall’esame obiettivo della morfologia e delle dimensioni del cranio. Un aspetto spesso sottovalutato è rappresentato da un confronto della crescita del cranio con peso e lunghezza e con il corretto e adeguato sviluppo neuropsicologico, motorio e più genericamente neurologico del bambino. Di solito nel dubbio di una precoce fusione di una delle suture craniche si prescrive un’ecografia delle suture e successivamente (se confermato il sospetto di precoce chiusura), uno studio TC per una migliore definizione delle caratteristiche della malformazione e, se necessario, per l’eventuale pianificazione dell’intervento chirurgico. Nel vostro caso mi risulta che sia stata eseguita un’ecografia che ha confermato la pervietà delle suture, escludendo la possibilità di una situazione malformativa. Sembra che il medico che ha valutato la bambina abbia considerato una fusione precoce della sutura metopica (caratterizzata da una salienza mediana della regione frontale nota come cresta metopica). In genere questa situazione non viene considerata candidata al trattamento chirurgico ma nel vostro caso non avendo tutti i dati necessari non posso darvi informazioni più chiare. Vi consiglio quindi di riparlarne con il vostro pediatra che certamente vi supporterà nell’interpretazione dei dati clinici e strumentali finora raccolti. Con cordialità.

