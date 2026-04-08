Fontanella centrale chiusa precocemente: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Un neopapà Mio figlio è nato con la fontanella centrale aperta pochissimo e intorno ai 4 mesi era già chiusa completamente. Il pediatra mi ha suggerito una visita da un neuropediatra e a seguito degli esami adeguati è venuto fuori che le 4 fontanelle laterali sono ancora aperte e che non avrei dovuto preoccuparmi troppo (7 mesi di età). Visto che sono una persona un po' paranoica e non vivo in Italia ho sempre paura di capire male. Quindi volevo ascoltare un altro parere. Cosa comporta se la fontanella grande è chiusa e le 4 laterali sono aperte? Riuscirà il cranio a crescere regolarmente? Vi ringrazio anticipatamente per un'eventuale risposta.



Antonella Di Stefano Antonella Di Stefano

Caro papà,

la fontanella anteriore, centrale come lei la indica, tipicamente si chiude mediamente tra i 10-18 mesi di vita, se questo avviene prima dei 4 mesi di vita si parla di chiusura precoce della fontanella. In questi casi è fondamentale una valutazione complessiva da parte del pediatra di famiglia, ma soprattutto la misurazione della circonferenza cranica. Se, nonostante la fontanella anteriore chiusa, la circonferenza cranica continua ad aumentare in modo regolare secondo i percentili di crescita, significa che le altre suture craniche e le fontanelle laterali aperte stanno permettendo al cranio di espandersi, garantendo lo spazio necessario al cervello. Invece una riduzione della circonferenza, quindi al di sotto della norma come percentili, può nascondere anomalie delle strutture cerebrali che possono interferire con lo sviluppo del cervello del bambino. In tal caso sicuramente il pediatra di famiglia richiederà accertamenti più specialistici come TAC e/o RM dell’encefalo. L’ecografia cerebrale, essendo già chiusa la fontanella anteriore non è sicuramente l’esame d’eccellenza, ma si potrebbe fare una ecografia delle suture craniche. Importante è, quindi, monitorare la misura della circonferenza cranica, ma lei a questa non accenna quindi presumo che sia stata controllata e che sia emerso che non vi sono problemi. Sempre a sua disposizione per eventuali chiarimenti. Con cordialità.





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