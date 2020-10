Fontanella che si sta chiudendo precocemente: che fare?

Una domanda di: Una mamma

Salve il mio pediatra si è accorto che la mia bambina ha la fontanella un po’ chiusa. Il 6 ottobre compie 4 mesi e il problema si è evidenziato già prima dei tre mesi. Mi ha detto di fare una visita specialistica, ma non con premura comunque la testa cresce, ci sarebbe da preoccuparsi se non crescesse…



Gentile signora,

i bambini che hanno la fontanella anteriore piccola o tendente a saldarsi precocemente devono essere tenuti sotto controllo, per esempio verificando che la circonferenza cranica aumenti in base alla crescita globale di peso e altezza del bambino: sarà il pediatra a fare questo controllo o a chiedere come sembra dalla lettera un consulto o accertamenti (fundus oculi, ecografia trasfontanellare, vis chirurgia maxillo facile o neurochirurgica). In base alla precoce saldatura della sutura o alla lenta evoluzione si faranno le scelte giuste. Di sicuro la situazione va gestita con l’aiuto del suo pediatra. Con cordialità.



