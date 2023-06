Forame ovale pervio e ischemia talamica: meglio il cesareo o il parto naturale?

Una domanda di: Eleonora

Ho 39 anni, ho la sindrome da anticorpi antifosfolipidi e il forame ovale pervio (anomalia congenita del cuore n.d.r.). Nel 2014 ho avuto un’ischemia talamica (è una lesione del cervello n.d.r.) e oggi sono al sesto mese di gravidanza in cura con Enoxaparina e Cardirene150. Volevo sapere qual è il metodo di parto consigliato con le mie patologie. Se è più indicato il parto naturale o il cesareo. Grazie molte.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Eleonora, forame ovale pervio e una pregressa ischemia talamica non sembrano presupposti adatti per una fase espulsiva. Se fosse sotto le mie cure discuterei con lei a fondo, se non vi è un grande desiderio di parto per via vaginale, la scelta di un cesareo elettivo a 38 settimane e qualche giorno Usa farmaci di riconosciuta efficacia per ridurre aggregazione e coagulazione e quindi dovremmo stare tranquilli durante questi ultimi mesi di gravidanza. Il rischio di sanguinamento al parto è un po’ aumentato e la via cesarea permette di controllare meglio un eventuale situazione di perdita di sangue eccessiva. Quindi le due istanze da valutare sono il suo desiderio di parto vaginale e le caratteristiche della nascita addominale per via cesarea. Ne deve parlare con i colleghi che l’hanno in cura e io rimango volentieri a disposizione per qualsiasi considerazione. Cari saluti.

