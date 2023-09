Formaggio spalmabile a sei mesi: fa venire il mal di pancia?

Una domanda di: Federica

Il mio bimbo di quasi sei mesi a volte ha voglia di assaggiare i cibi che noi genitori abbiamo nel piatto. Questa sera per cena avevamo della Philadelphia, che ha assaggiato in quantità minime (tre puntine di cucchiaino). Può essere causa di mal di pancia? Piange e si dimena, tirando le gambe e facendo il gesto di spinta con la pancia.

Grazie.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile mamma Federica,

non si può affermare con certezza che il formaggio cremoso che ha utilizzato sia la causa del dolore addominale nel suo piccolo, però le segnalo che l’introduzione di questi formaggi è preferibile rinviarla agli 8 mesi, visto che il contenuto in grassi è maggiore rispetto a quello della ricotta o del formaggio parmigiano (può controllare lei stessa guardando la tabella dei contenuti riportata sulla confezione). Meglio quindi utilizzare questi ultimi per i primi due mesi successivi all’inizio dello svezzamento. Come sa, prima dei 6 mesi si consiglia l’uso esclusivo del latte materno, o, in mancanza, di quello in formula. Cordialmente.



