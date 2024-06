Formazione iperecogena: cosa vuol dire?

Una domanda di: Natalia

Oggi ho eseguito una eco transvaginale, per controllo visto che 2 anni fa mi è stato tolto un polipo di 3 centimetri e un altro piccolissimo. Dalla eco risultano nella cavità uterina “echi endometriali lineari, a distribuzione omogenea dello spessore massimo di 2mm, nel cui contesto a livello fundico, si visualizza una formazione iperecogena di mm7x4. Per il resto tutto nella norma”. Per formazione iperecogena cosa si intende? Un polipo? O altrimenti? Grazie.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

con la locuzione “formazione iperecogena” si allude a una struttura solida che quando viene captata dall’ecografia rimanda una quantità di ultrasuoni

maggiore rispetto a quella riflessa dai tessuti circostanti. Sullo schermo in cui scorrono le immagini ecografiche questa struttura appare più

scura rispetto alle altre. Se c’è un dubbio sulla sua natura in genere si prescrive un’indagine più minuziosa: la sonoisterografia che permette

anche di prelevare un frammento della formazione per effettuare l’esame istologico ed eventualmente di rimuovere il polipo (se è di questo che si

tratta) direttamente in ambulatorio. Cordialmente.



