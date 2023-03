Forno a microonde: è pericoloso per il feto?

Una domanda di: Romina

Buonasera dottore, Sono alla 15 settimana di gravidanza. Premetto che non uso di continuo il forno a microonde ma ogni tanto o per riscaldare il latte o determinati alimenti per accelerare i tempi sì, quasi ogni giorno. Ora mi è sorta la domanda se essendo in gravidanza, questo comporti un possibile pericolo per il mio bimbo. Attendendo sua gentile risposta. Le auguro buon lavoro e una buona serata.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Romina, l’utilizzo di forni a microonde (se gli apparecchi non sono danneggiati e l’impiego è corretto) non è associato a un aumento dei rischi per lo sviluppo dell’embrione e del feto. I forni sono costruiti con schermature che evitano la dispersione all’esterno delle onde elettromagnetiche, se non in minime quantità. È sufficiente mantenere una distanza di pochi centimetri (circa 5) da un forno a microonde in funzione affinché l’esposizione alle onde elettromagnetiche possa essere considerata trascurabile. Con cordialità. Cordiali saluti,

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto