Forte dispiacere a inizio gravidanza: ne risentirà il bambino?

Una domanda di: Federica Durante le prime settimane di gravidanza (quando ancora non sapevo di essere incinta, ero di 4/5 settimane circa), ho avuto una grandissima discussione lavorativa, una fortissima lite furibonda durata giorni e giorni, per la quale mi sono messa contro l'azienda e diversi colleghi, e per la quale sono stata severamente richiamata e rimproverata dai capi e dai titolari…. pensavo di rischiare il licenziamento… e il tutto mi ha portata ad avere fortissime crisi di pianto, mangiare e dormire poco e male… Sono stata malissimo e ho sofferto molto…Quando ho scoperto di essere incinta, ho subito avuto il terrore di aver provocato qualche danno… finora ho fatto una sola ecografia (sono alla dodicesima settimana), tutto sembra ok… prossima settimana avrò il test del Dna fetale. Ma avrei davvero bisogno di un suo parere… per cercare di tirarmi un po' su. Grazie in anticipo Dottoressa. Buon lavoro.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve carissima signora, mi dispiace che lei abbia sofferto tanto sul lavoro!

Però sono pronta a confortarla e a rassicurarla che tanti dispiaceri fortunatamente non hanno minimamente interferito con il piccolo miracolo che sta crescendo dentro di lei, anzi!

In un certo senso, questo piccolo "clandestino" ha approfittato della sua distrazione per mettersi comodo e iniziare la sua grande avventura…

Sa cosa ha detto una volta una psicologa in una conferenza?

Che noi cerchiamo la felicità perché l'abbiamo sperimentata nella pancia della nostra mamma.

Se ci pensiamo bene, deve essere proprio così.

Nella pancia della mamma siamo belli al calduccio, non abbiamo mai né fame né sete né freddo né paura e soprattutto non siamo mai soli: abbiamo sempre tanti suoni che ci fanno compagnia.

C'è il battito del suo cuore, l'intestino, il suo respiro, la sua voce...per non parlare della luce del sole che filtra se andiamo al mare o in piscina...insomma: davvero un hotel a cinque stella la pancia della mamma: altro che SPA!

L'augurio è che grazie a questo bimbo/a lei possa affrontare tutto con occhi nuovi, lavoro compreso.

Vedrà che sarà amore a prima vista e che tante cose ora prioritarie nella sua vita, passeranno in secondo o terzo piano...parola di mamma!

Spero di averla rincuorata, l'abbraccio a distanza, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

