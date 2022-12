Forte tosse secca in gravidanza

Una domanda di: Pamela

Sono stata due giorni in ospedale per forte Influenza tosse secca e dolori al basso ventre. Sono incinta da 10 +5 di amenorrea. La ginecóloga al farmi la visita con l’ecografia mi ha segnalato che il bambino si trova in basso rispetto allá normale posizione, quindi mi ha detto che in qualsiasi momento il suo cuore potrebbe smettere di battere ma che lei non aveva una sfera mágica per confermarlo! Che potrebbe succedere come no! E di stare tranquilla ma che lei dovevano avvertirmi, Io sono molto in ansia e preoccupata mi hanno mandato a stare a casa e riposo per 10 giorni, preciso non ho perdite di nessun tipo! Posso avere speranza che tutto si risolva?!? Grazie mille.



Salve cara signora, nemmeno io ho la sfera di cristallo però mi sembra molto importante sottolineare che il suo bimbo si trova in basso perché lei ha avuto parecchia tosse e questo continuo tossire ha facilmente provocato delle contrazioni uterine premature (dolori al basso ventre come li ha descritti lei). Quindi a mio avviso è importante curare la sua tosse in modo adeguato. In gravidanza si possono: – usare sciroppi per calmare la tosse, evitando quelli contenenti Codeina o Destrometorfano (io di solito propendo per quelli a base di miele ed erbe) – utilizzare l’aerosol con il cortisonico (beclometasone) – fare i fumenti o suffumigi (con sedocalcio oppure bicarbonato in polvere) – assumere il Fluimucil (serve a sciogliere il catarro, ad ammorbidire la tosse) – giova anche la vitamina C (spremute di agrumi, kiwi oppure in compresse) Veramente importante per ammorbidire la tosse è cercare di idratarsi abbondantemente (spremute, centrifugati, tisane, brodi…d’inverno immagino l’acqua fresca non le faccia gola). Come mi piace ripetere: il bimbo sta bene se sta bene la mamma! Lei si riguardi e non abbia timore che il suo piccolo ospite non mancherà di darle grandi soddisfazioni alla prossima ecografia di controllo! Spero di averla rasserenata, cordialmente.

