Forti dolori (anche durante i rapporti) a un anno dal cesareo: cosa può essere?

Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Rosa,

l'origine di questi dolori va indagata con attenzione tramite ecografia transvaginale, eventuale risonanza magnetica per confermare o escludere la presenza di impianto di tessuto endometriale seguito alla procedura cesarea del parto. Non è un evento comune ma è la prima ipotesi da verificare. La seconda possibilità è quella di aderenze post intervento che possono essere rilevate dalla visita ginecologica e talvolta dall'ecografia per una ridotta mobilità degli organi genitali dalla palpazione o sonda ecografia transvaginale.

Se queste indagini non chiariscano l'origine del problema e dovessi prendermi io cura del suo caso le proporrei una laparoscopia che è un piccolo intervento chirurgico ma ha il vantaggio che insieme alla diagnosi si può procedere all'eliminazione dei focolai endometriosici, qualora presenti, e alla lisi di aderenze perché non è normale che lei abbia dei dolori di questa intensità a un anno dal parto. Cordialmente.





