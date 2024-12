Forti dolori nel periodo dell’ovulazione: cosa può essere?

Una domanda di: Tatiana

Soffro di colon irritabile, ma nel periodo dell’ovulazione ho dolori al basso ventre a destra come la sciatica e dolori inguinali sempre a destra. Questo accadde anche anche nel periodo delle mestruazioni, ho fatto un’eco addome completa e una risonanza addome e pelvi ed è emerso che ho una ciste funzionale a destra. Vorrei sapere se è normale e se c’è qualche rimedio naturale per fare passare questi fastidi. Ho 41 anni ed è da un anno che sto così, prendo anche la pillola anticoncezionale. Grazie anticipatamente.



Cara Tatiana, i sintomi che lei presenta fanno sospettare la presenza di endometriosi. Sono certo che il suo curante sia in grado con una vista ginecologica, un dosaggio del Ca 125, di dare un parere sulla possibile presenza di questa patologia benigna ma fastidiosa che può presentarsi con i sintomi che lei mi riferisce. La maggior parte dell’endometriosi dà sintomi sfumati e necessita di una completa valutazione ginecologica per sapere se procedure diagnostiche più importanti, come una laparoscopia, siano giustificate oppure un eccesso di scrupolo. Se i sintomi continuano a ripresentarsi la mia opinione è che questa procedura debba essere considerata perché, se la laparoscopia riscontra endometriosi, è possibile trattarla durante l’intervento con un beneficio sintomatico che persiste in genere per 5-7 anni dopo l’intervento. Dopo aver presentato questa istanza al suo curante io rimango in attesa di conoscere la sua opinione clinica e diagnostica per poi condividere con lei le considerazioni che vede opportune. Cari saluti.

