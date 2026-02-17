Foruncoletti e alta statura in un bimbo di 8 anni: potrebbe trattarsi di iperplasia surrenale?

Se si ha il dubbio che lo sviluppo del bambino non sia in linea con la sua età anagrafica può essere opportuno un controllo endocrinologico.

Una domanda di: Carlotta
Gentile dottore,
bambino di 8 anni e 3 mesi che da circa due settimane presenta sfogo di piccoli foruncoli nella zona del naso, già visitato dal pediatra, non presenta segni di pubertà precoce (definito impubere). Alto 140 cm, peso 32 kg, è sempre stato nella curva di crescita più alta per altezza (dai 4 anni circa). Per il pediatra tutto normale, non necessita di approfondimenti, in quanto la crescita è costante e il suo target genetico è almeno 180 cm. Io sono un po’ preoccupata pensando che possa trattarsi di iperplasia surrenale tardiva. Con il pediatra siamo rimasti che, fintanto che non c’è peluria pubica, ascellare o sviluppo puberale, non c’è indicazione ad approfondire. Volevo sapere se è il corretto approccio e se l’età è corretta per il tipo di problematica o anticipata e quindi meritevole di approfondimento. Grazie.

Gianni Bona
Gianni Bona

Cara signora,
penso possa comprendere che mi è davvero difficile capire se la sua ipotesi può essere fondata, tanto più che il pediatra non ritiene necessario alcun approfondimento. Detto questo, poiché è preoccupata e in effetti, pur in assenza dei segni che annunciano la pubertà, il suo bambino è particolarmente alto e presenta foruncoletti, per scrupolo le suggerirei di farlo valutare da un endocrinologo pediatra. Con cordialità.

