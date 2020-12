Fossetta sopra l’ano in un piccolissimo

Una domanda di: Attilio

Mio figlio ha 3 mesi e alla nascita abbiamo notato una fossetta

sopra l’ano. Abbiamo fatto un’ecografia dopo circa 15 giorni dalla nascita e il

risultato è quello che allego. Mi devo preoccupare?



Gentile papà,

non ho le immagini né della regione sacrococcigea né della ecografia, di cui vedo il solo referto. Dalla descrizione del collega che ha eseguito l’ecografia sembra solo una lieve malformazione cutanea e sottocute, la cosa importante è escludere, vista l’età neonatale, la spina bifida occulta vista l’età neonatale e dal referto dell’ecografia sembra esclusa. Per il momento, si dovrà solo tenere costantemente controllata la fossetta sacrococcigea per vedere come evolve: sarà il pediatra curante a farlo oppure, nel caso in cui comparissero infezioni, lo specialista chirurgo pediatra. Mi tenga aggiornata, se lo desidera. Sono a sua disposizione. Cari saluti.

