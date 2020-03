Fratellini e contagio da influenza

Una domanda di: Valentina

Ho una figlia di due anni che a settembre 2020 avrei voluto iscrivere all\’ ultimo anno di nido ( per ora è sempre stata con la nonna). Il problema è che sono incinta e il mio secondogenito nasce a fine luglio pertanto ho deciso di rimandare l ingresso al nido di mia figlia a gennaio 2021, in modo che la bambina non porti malattie a casa con un neonato di un mese. A gennaio 2021 il mio secondogenito avrà 5 mesi e 20 giorni … se mia figlia dal nido prendesse l’influenza e la attaccasse al secondo bambino sarebbe pericoloso? Ho letto che fino a 6 mesi l’influenza è pericolosa nei lattanti e il neonato sarebbe al limite… L’alternativa sarebbe di non mandare proprio mia figlia al nido ma mi dispiacerebbe molto lasciarla un altro anno con la nonna… cosa devo fare? Grazie.





Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

la cosa migliore è vaccinare la bambina grande (si fa per dire) con il vaccino antinfluenzale quadrivalente a ottobre prossimo: così proteggete i contatti tra fratellini. Se volete essere più accurati, anche voi genitori potreste vaccinarvi, al pari dei nonni (cosa peraltro prevista e gratuita se hanno più di 65 anni). Con cordialità.

